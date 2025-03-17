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سبع استفسارات في سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة

منذ دقيقتان
سبع استفسارات في سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة

وطنا اليوم:لماذا يتم تعيين أعداد كبيرة من المستشارين في الجامعات الحكومية
سبع استفسارات في سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة

نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال

1. ما دلالات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمة المالية التي تعاني منها؟
2. كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
3. هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
4. ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
5. هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين هذا العدد الكبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟ وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
6. كيف يمكن تفسير عدم تدخل الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مبنى رئاسة الجامعات؟
7. هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما آثار ذلك على النزاهة والشفافية؟
واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه


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