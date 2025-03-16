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الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية رداً على العدوان

منذ دقيقة واحدة
الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات أميركية رداً على العدوان

وطنا اليوم_قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء اليوم الأحد، إن الجماعة نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأميركية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شماليَّ البحر الأحمر، وذلك بـ18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجوّ المسيّر والقوات البحرية.

 

وشدد سريع في بيان على أن الجماعة “لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأميركية في البحرين الأحمر والعربيّ رداً على العدوان على بلدنا، ومستمرةٌ في فرض الحصار البحريّ على العدوّ الإسرائيليّ وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاعِ غزة”.

 

في المقابل، أكد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أن واشنطن ستواصل حملتها بلا هوادة لحين وقف الحوثيين أعمالهم العسكرية قائلاً: “لا نهتم بما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية، وإنما بوقف استهداف ممر مائي حيوي”. وشدد هيغسيث، حسب ما نقلت عنه وكالة رويترز، على أن إيران “تساعد الحوثيين منذ مدة طويلة للغاية، ومن الأفضل لها التراجع عن ذلك”، مبنياً أن الضربات على الحوثيين ستستمر لحين وقف إطلاق النار على السفن والأصول البحرية.

 

وتواصل الطائرات الحربية الأميركية، منذ مساء أمس السبت، غاراتها العنيفة على مدن ومواقع يمنية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا، بينهم نساء وأطفال، وتدمير مبانٍ سكنية وانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق، فيما أعلنت واشنطن أنها أبلغت بعض الحلفاء بشأن العمليات العسكرية الأميركية في اليمن، بعد أن قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتخاذ هذه الخطوة خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى في البيت الأبيض هذا الأسبوع مع كبار مساعديه للأمن القومي.

 

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الضربات الأميركية على اليمن، الليلة الماضية، قتلت “العديد” من قادة الحوثيين الرئيسيين، مشيراً إلى تحذير لإيران بوجوب التوقف عن دعم الحوثيين وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال مستشار الأمن القومي مايكل والتز في تصريح لشبكة “إيه بي سي نيوز” إن الغارات الجوية، السبت، “استهدفت العديد من قادة الحوثيين وقتلتهم”. وقال في تصريح آخر أدلى به لشبكة فوكس نيوز: “لقد ضربناهم بقوة ساحقة، وحذرنا إيران من أن الكيل قد طفح”.


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