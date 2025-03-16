حسان يشيد بمبادرة البنوك بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم

وطنا اليوم:أشاد رئيس الوزراء جعفر حسان، الأحد، بمبادرة البنوك في الأردن بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم في إطار مسؤوليتها الاجتماعية.

وأكد محافظ البنك المركزي عادل شركس خلال إعلان مبادرة دعم قطاعي الصحة والتعليم، أن الشراكة بين الحكومة والقطاع المصرفي تشكل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف مع المتغيرات الإقليمية والدولية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك باسم السالم بأن المبادرة تتضمن تنفيذ مشاريع بناء مدارس ومرافق ومراكز صحية في مختلف المحافظات، بما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها في هذا الاتجاه.