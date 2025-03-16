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المصري : لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن

منذ 15 ثانية
المصري : لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن

وطنا اليوم:أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري أنه لم ندرس أي توجه لحل المجالس البلدية في الوقت الحالي.
وقال المصري في مقابلة مع التلفزيون الأردني: “لم نقم بعد بإعداد مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حتى الآن.”
وأوضح أن أمام البلديات وقتًا كافيًا للارتقاء بأداء عملها لخدمة المواطنين وتنفيذ الخطط والبرامج التي وضعتها، وذلك في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف مناطق المملكة.
وأشار المصري إلى التحديات المالية التي تواجه البلديات، إلا أنها تمكنت، رغم محدودية الإمكانيات، من إنجاز العديد من مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


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