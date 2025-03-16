مركز زها الثقافي يتسلم قطعة أرض لإنشاء فرع له في البلقاء

وطنا اليوم:تسلم مركز زها الثقافي قطعة الأرض المخصصة لإنشاء مركزه الثقافي في منطقة زي بالسلط من بلدية السلط الكبرى التي قدمت الموقع دعمًا منها لتعزيز البنية التحتية الثقافية في المدينة.

وأكد رئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أهمية تنفيذ المشروع الذي خصص له ما قيمته 190 ألف دينار ضمن موازنة هذا العام، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الجهات المعنية لضمان إنجازه وفق أعلى المعايير.

وأعرب خلال اجتماع تنسيقي عقده مع وفد إدارة مركز زها الثقافي، بحضور عضو مجلس بلدي السلط عن منطقة زي علي العمايرة عن تطلعه إلى أن يصبح المركز نقطة جذب ثقافية وإبداعية تسهم في خدمة المجتمع المحلي.

بدوره، أكد وفد مركز زها الثقافي خلال الاجتماع، أهمية المشروع في توفير بيئة تعليمية وإبداعية متكاملة للأطفال والشباب في المحافظة، مشيرين إلى أن المركز سيشكل إضافة نوعية للبنية الثقافية في السلط، وسيسهم في تمكين الأجيال المقبلة من خلال برامج متخصصة.

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة آلية العمل والخطط المستقبلية، مع التركيز على الإسراع في إعداد الدراسات الفنية والمخططات الهندسية، إلى جانب وضع جدول زمني واضح يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير. كما تم بحث التحديات المحتملة التي قد تواجه التنفيذ، وطرح الحلول المناسبة لضمان سير العمل بكفاءة.

من جهته، أكد العمايرة دعم البلدية الكامل لإنجاز المشروع الذي يأتي بتمويل من مجلس محافظة البلقاء، وسيسهم في تعزيز النشاط الثقافي والاجتماعي في المدينة، وسيشكل منصة لدعم الإبداع وتنمية المهارات لدى الأطفال واليافعين من عمر 3 إلى 16 عامًا.