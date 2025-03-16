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كتلة الإتحاد والتغيير تشهر أسماء رئيسها وأعضائها وبرنامجها الإنتخابي لخوض إنتخابات إتحاد العاصمة الخيري

منذ 44 ثانية
كتلة الإتحاد والتغيير تشهر أسماء رئيسها وأعضائها وبرنامجها الإنتخابي لخوض إنتخابات إتحاد العاصمة الخيري

وطنا اليوم:اشهرت كتلة الإتحاد والتغيير أسماء رئيسها وأعضائها وبرنامجها الإنتخابي لخوض إنتخابات إتحاد العاصمة الخيري والتي ستجرى في التاسع عشر من الشهر المقبل وعلى النحو التي:-.

الدكتور أديب القيسي- رئيسا
الدكتور محمد الغفري- عضوا
السيد باسل الجلاد- عضوا
السيد احمد سالم- عضوا
السيد فرحان الجبور- عضوا
السيد عماد الجعيدي- عضوا
السيد راتب العطيات- عضوا
د. محمد النمروطي- عضوا
السيد محمد الشويفات- عضوا
د. خليل البيك- عضوا
السيدة زبيدة ابو عرقوب- عضوا
الآنسة ميسون شمعون- عضوا
الحاج عودة نبابته- عضوا

وأشارت في برنامجها أن هذه الكتلة التي تضم قامات وهامات في العمل الخيري، ليست مجرد قائمة إنتخابية، بل مشروع نهضوي يحمل رؤية واضحة، وأهدافًا استراتيجية، ترتكز على تمكين الجمعيات، وتعزيز إستقلاليتها وضمان شراكة حقيقية بينها؛ تُسهم في بناء إتحاد قوي وفاعل, قائم على أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية، بعزيمة لا تعرف المستحيل: مستلهمين بعد الله عز وجل العزم والمضاء من الملك وولي عهده الأمين


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