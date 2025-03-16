المومني: اتفاق مع الأمم المتحدة على أهمية التنسيق بخصوص ملف اللاجئين

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، إنه اتفق خلال لقائه، مع ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، ماريا ستافروبولو، على أهمية التنسيق الاتصالي خلال المرحلة المقبلة بخصوص ملف اللاجئين.

وأكد المومني أن الأردن قدم ومنذ اللحظة الأولى التي استقبلت فيها أرضه الأشقاء السوريين أروع الأمثلة والقيم الإنسانية في إغاثتهم وتوفير الأمن لهم، وجسّد الأردنيون ذلك بمواقفهم المشرفة المستمدة من قيم الأردن الأصيلة ونهج قيادته الحكيمة.

وأضاف المومني أن الأردن اليوم يساند سوريا الشقيقة في مواجهة التحديات، ويدعم جهودها في بناء مؤسساتها وترسيخ استقرارها؛ وفي هذا مصلحة للدولة الأردنية حتى تتأتى البيئة الآمنة التي تحفز العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.