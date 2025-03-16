الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسو

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون باراسو.

وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون، وتكثيف العمل للتوصل للتهدئة الشاملة بالإقليم، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.

وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.