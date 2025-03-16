بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسو

منذ دقيقة واحدة
الملك يستقبل عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جون باراسو

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الأحد، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون باراسو.
وتناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل توسيع التعاون، وتكثيف العمل للتوصل للتهدئة الشاملة بالإقليم، فضلا عن بحث تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:09

هاليفي: لا أملك سوى الإشادة بحماس على خداعنا قبل 7 أكتوبر

15:40

مرموش يتحدث بعد هدفه في برايتون: هذا ما نسعى إليه

15:28

ضبط متسولين في المفرق واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم

15:20

50 قتيلا في حريق داخل ملهى ليلي بمقدونيا الشمالية

15:10

الطواف العربي في رحاب التغيير : البحث عن دور

15:08

القضاة: لم يكن هناك حاجة لفرض سقوف سعرية في رمضان

15:03

الأوقاف تعيد التحذير من روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات مالية

14:42

انخفاض حوادث الأمن السيبراني الخطيرة بالأردن بنسبة 51%

14:25

34 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار مبنى سكني في اللاذقية

14:15

العرموطي يوجه أسئلة للحكومة حول الخمور والنوادي الليلية

14:07

الأمانة : بدء استقبال طلبات تصاريح بيع البطيخ والشمام إلكترونيا

14:01

الجيش السوداني يسيطر على مناطق بالخرطوم ويستهدف القصر الرئاسي

وفيات
وفيات الأحد 16-3-2025كريمة الشيخ عبدالحميد السائح والدة سعيد ابوميزر في ذمة اللهوفيات الجمعة 14-3-2025وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025