الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي تهديد بقوة وحسم

أوطنا اليوم_كد القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، أن إيران لن تتهاون في مواجهة أي تهديد وسترد عليه بقوة وحسم، مشددًا على أن الرد الإيراني سيكون “مدمرًا”.

وفي تصريحات له، السبت، قال سلامي إن واشنطن انسحبت من الاتفاق النووي واختارت سياسة عدوانية قائمة على الضغوط والعقوبات، معتبرًا أن الأعداء لا يلتزمون بتعهداتهم ولا يعترفون بالاتفاقات، وأن مصير مخططاتهم سيكون الفشل.

وأشار إلى أن إيران مستعدة للتعامل مع أي تصعيد، مؤكدًا أن سياسات الضغط والعقوبات لن تؤثر على موقف بلاده، وأنها ماضية في مواجهة ما وصفه بـ”العدوان الأميركي”.