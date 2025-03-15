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الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة 

منذ 6 ساعات
الدفاع المدني يخمد حريق ثلاثة مستودعات لمستلزمات الأفراح في محافظة العاصمة 

وطنا اليوم_

 

** سرعة الاستجابه كان لها دور كبير في السيطره على الحريق ومنع امتداده للاماكن المجاورة.

 

** جهود مضنية بذلتها فرق الإطفاء في عمليات المكافحة واخماد الحريق .

 

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن كوادر الاطفاء المتخصصة في مديرية دفاع وسط عمان وبإسناد من مديرية شرق عمان والشرطة تمكنت اليوم من إخماد حريق أتى على ثلاثة مستودعات تحتوي على مستلزمات أفراح (طاولات خشبية و كراسي) قدرت مساحتها بـ(٤٠٠) م٢ بمنطقة المقابلين.

 

حيث هرعت كوادر الاطفاء على الفور الى موقع الحريق الذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان وذلك نظرا لطبيعة المواد المشتعلة وقامت باخماده بالكامل والسيطرة عليه ومنع امتداده للمستودعات والمحال المجاورة دون وقوع اي اصابات في الأرواح ،

 

وبين الناطق الإعلامي أنه شارك في عمليات اخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية وتم فتح تحقيق للوقوف على اسباب الحريق .


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