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عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

15 مارس 2025
عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء

وطنا اليوم_

تجسيداً لدورها الريادي في خدمة المجتمع المحلي وإيماناً منها بأهمية التكافل الاجتماعي، أطلقت جامعة عمان الأهلية حملاتها الخيرية الرمضانية السنوية “بصمة خير في شهر الخير” في محافظة البلقاء ، وذلك بدعم وتوجيه من الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين والأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس الجامعة.

 حيث تتضمن الحملة التي اشرفت عليها اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع وعمادة شؤون الطلبة توزيع الطرود الغذائية على الأسر العفيفة داخل المحافظة، بالتعاون مع مؤسسات وقطاعات المجتمع المحلي والجمعيات الخيرية، بالإضافة إلى إقامة إفطارات للأيتام وكسوتهم لعيد الفطر السعيد، بمشاركة واسعة من طلبة الجامعة من مختلف الكليات. 

وأكد الأستاذ الدكتور مصطفى العطيات، عميد شؤون الطلبة ورئيس اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع، على أهمية هذه الحملات التي تُنمّي الوعي وتعمق حس المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة، مما يعزّز من مواطنتهم الفاعلة ويحثهم على مد يد العون للمحتاجين، مشيراً إلى أن الجامعة تُولي اهتماماً كبيراً لخدمة المجتمع المحلي، وتحرص على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة. 

وتأتي هذه الحملات والمبادرات من قبل جامعة عمان الأهلية تعزيزاً لجهودها في خدمة المجتمع باعتبارها عنصراً فاعلاً في تعزيز التنمية المستدامة وبناء مجتمع أكثر تلاحماً وتكافلًا، وتؤكد الجامعة على استمرار جهودها في تقديم الدعم والمساعدة للأسر العفيفة بالتعاون مع الشركاء والمؤسسات الخيرية، بهدف بناء مستقبل أفضل للجميع.


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