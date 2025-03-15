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جامعة فيلادلفيا تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا

15 مارس 2025
جامعة فيلادلفيا تبحث سبل التعاون الأكاديمي مع جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار في ماليزيا

وطنا اليوم_ 

استقبل رئيس جامعة فيلادلفيا الأستاذ الدكتور عبد الله الجراح، مدير إدارة الجودة في جامعة آسيا والمحيط الهادئ للتكنولوجيا والابتكار (APU)- ماليزيا، الدكتور نور زهدي الدين، وحضر اللقاء من جامعة فيلادلفيا نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور محمد بني يونس، وعميد كلية الهندسة والتكنولوجيا الأستاذ الدكتور منذر عبيد، وعميد كلية العمارة والتصميم الدكتور علاء عبيدات، ومدير العلاقات العامة ومركز الاستشارات العلمية قيس بني خلف.

 

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، لا سيما في مجالات البحث العلمي وإدارة الجودة وتبادل الخبرات، كما تمت مناقشة إمكانية عقد شراكات أكاديمية تسهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية، إلى جانب تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، كما وشمل النقاش أيضًا استعراض أفضل الممارسات في ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي

 

وفي هذا السياق، أكد الجراح أهمية التعاون الدولي في تعزيز جودة التعليم العالي، مشيرًا إلى أن جامعة فيلادلفيا تسعى باستمرار إلى بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية مرموقة، بما ينعكس إيجابًا على مسيرتها الأكاديمية.

 

من جانبه، أعرب الدكتور نور زهدي الدين عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص جامعة (APU) على توطيد العلاقات مع جامعة فيلادلفيا في مختلف المجالات العلمية والأكاديمية، مشيدًا بمستوى البحث العلمي والبرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة.


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