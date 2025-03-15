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الضريبة: شراء السلع بفواتير أصولية من نظام الفوترة ابتداءً من 1 نيسان

15 مارس 2025
الضريبة: شراء السلع بفواتير أصولية من نظام الفوترة ابتداءً من 1 نيسان

وطنا اليوم_أكدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد ضرورة الالتزام ابتداءً من الأول من نيسان المقبل بالتعامل مع الملتزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني وفقا لأحكام النظام المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والإعفاءات رقم 2 لسنة 2025.

 

وأوجب النظام ابتداءً من الأول من نيسان المقبل أن تكون مشترياتهم المحلية من السلع والخدمات بموجب فواتير صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو من نظام مرتبط بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني تجنبا لعدم قبول أي نفقات مالم تكون بموجب فواتير.

 

يذكر أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بإدراج اسماء الموردين الملتزمين بنظام الفوترة الوطني على موقعها الإلكتروني، لتمكين الشركات والمنشآت والأفراد من الالتزام بأحكام النظام رقم (2) لسنة 2025 المعدل لنظام المصاريف والمخصصات والاستهلاك والاعفاءات ابتداءً من 1/4/2025.


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