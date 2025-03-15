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مشادة فردية فاعتداء على المصلين.. تفاصيل مشاجرة داخل مسجد في المقابلين

15 مارس 2025
مشادة فردية فاعتداء على المصلين.. تفاصيل مشاجرة داخل مسجد في المقابلين

وطنا اليوم_أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل المشاجرة التي حصلت داخل احد المساجد في منطقة المقابلين .

وقال إن بلاغًا ورد، مساء الأمس، لمركز أمن المقابلين جنوب العاصمة حول مشاجرة داخل أحد المساجد بين مجموعة من الأشخاص، حيث تم على الفور التحرك للمكان والاستماع لأقوال إمام المسجد، الذي أفاد بأنه حصل بينهم وبين أحد المصلّين مشادّة لحظية وأنه تفاجأ بعد ذلك بحضور أبنائه والاعتداء عليه وعلى الموجودين.

وأكّد أنّه تم من خلال التحقيقات ومراجعة كاميرات المراقبة تحديد هوية الأشخاص وجرى ضبطهم جميعا، وتبيّن أنهم مصلّون ولا ينتمون لأي توجّه تنظيمي كما ادّعى الإمام في الفيديو، وبدأت التحقيقات تمهيداً لتحويلهم للقضاء.


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