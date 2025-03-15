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مسؤول إسرائيلي يكشف خطة جديدة للاحتلال بشأن الحرب على غزة

منذ 51 ثانية
مسؤول إسرائيلي يكشف خطة جديدة للاحتلال بشأن الحرب على غزة

وطنا اليوم_أكد مسؤول إسرائيلي بارز أن “تل أبيب” تدرس خيارًا عسكريًا “تدريجيا” في غزة في ظل استمرار “تعنت” حماس في المفاوضات بشأن “الرهائن”، حسب تعبيره.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعًا السبت لمناقشة التصعيد المحتمل، وفقًا للقناة “13” العبرية.

 

وأوضح المسؤول أن “إسرائيل” ستقدم أمام نتنياهو خيارات عسكرية، مع التأكيد على أن أي تحرك سيكون تدريجيًا، في ظل تقديرات بأن تعثر المفاوضات قد يؤدي إلى استئناف العمليات العسكرية.

 

ولفت إلى أن “تل أبيب”، بدعم من واشنطن، سترفض عرض حماس القاضي بالإفراج عن الإسرائيلي-الأميركي عِدان ألكسندر وأربعة “رهائن” قتلى، معتبرةً أن الخطوة تهدف إلى “دق إسفين” بين “إسرائيل” والولايات المتحدة وإضعاف اهتمام الأميركيين بالمفاوضات بعد إطلاق سراح “الرهائن” الحاملين للجنسية الأميركية.

 

وأضاف أن العرض الحالي لحماس لا يرقى إلى ما تم التفاوض عليه أخيرا في الدوحة، حيث طالبت “إسرائيل” بالإفراج عن خمسة “رهائن” أحياء على الأقل.

 

في المقابل، أفادت مصادر فلسطينية بأن حماس قد تكون منفتحة على توسيع نطاق الصفقة لتشمل مزيدًا من الأسرى الأحياء.

 

وفي وقت سابق الجمعة، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تقترح خطة “لتضيق الفجوات” بهدف تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

وقدم المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف والمسؤول في مجلس الأمن القومي إريك تريجر الاقتراح يوم الأربعاء، وفقا لبيان صادر عن مكتبيهما.

 

وأضاف البيان: “أُبلغت حماس، من خلال شركائنا القطريين والمصريين، بشكل قاطع، بضرورة تنفيذ هذه ‘الخطة‘ قريبا، وإطلاق سراح المواطن الأميركي الإسرائيلي إيدان ألكسندر فورا”


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