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4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة

منذ 6 ثواني
4 شهداء جراء قصف الاحتلال حي الزيتون بمدينة غزة

وطنا اليوم:استشهد أربعة فلسطينيين، جراء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إنه استشهد أربعة أشخاص، في قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين كانوا يجمعون الحطب في محيط مدرسة صبحة الحرازين بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.
كما أصيبت مواطنة مُسنّة برصاص الاحتلال، شمال شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وأصيب ثلاثة مواطنين بجروح برصاص الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.


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