مندوبا عن الملك.. الأمير فيصل يرعى المجلس العلمي الهاشمي الـ117

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الجمعة، فعاليات المجلس العلمي الهاشمي السابع عشر بعد المئة، في قاعة المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، طيب الله ثراه.

وتتناول المجالس العلمية الهاشمية التي تعقدها وزارة الأوقاف كل عام خلال شهر رمضان المبارك، قضايا تهم الأمة الإسلامية وفق منهج الوسطية والاعتدال، وبمشاركة علماء ودعاة ومفكرين من الأردن والدول الإسلامية.

وتحدث في المجلس الثاني لهذا العام، سماحة مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، ورئيس المجلس العلمي بإقليم سيدي قاسم في المملكة المغربية الدكتور عبد اللطيف الميموني، حول الحديث النبوي الشريف: (الحلال بين، والحرام بين).

وأشار المتحدثان إلى مقاصد وفوائد الحديث النبوي، باعتباره قاعدة في فهم الشريعة وحماية الدين، وهو أحد الأحاديث الجامعة التي يدور عليها الإسلام عند علماء الأمة.

وأكدا أهمية الحديث في الدعوة إلى القيام بالواجبات، وترك المحرمات والمكروهات، والأخذ بالمستحبات، والابتعاد عن الشبهات، مع الحرص على سلامة القلب.

وحضر المجلس رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وسماحة قاضي القضاة عبدالحافظ الربطة، وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة، وعدد من المسؤولين، ومفتين، وقضاة الشرع الشريف، وضباط وضباط صف من القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وأئمة ووعاظ وخطباء وواعظات.