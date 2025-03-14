ترامب يأمر الجيش الأمريكي بالتخطيط لغزو بنما

وطنا اليوم:طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاغون) وضع “خيارات عسكرية مقنعة” لضمان وصول الولايات المتحدة غير المقيد إلى قناة بنما، وردت بنما بالقول إنها ستظل حازمة في الدفاع عن سيادتها في مواجهة الولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية مساء أمس الخميس نقلا عن مذكرة صادرة عن وزير الدفاع بيت هيغسيث موجهة لقادة كبار أن إدارة ترامب طلبت رسميًا خيارات عسكرية لاستعادة السيطرة الأميركية على القناة.

وتمثل المذكرة، التي تحمل عنوان “التوجيه الإستراتيجي الوطني الدفاعي المؤقت”، تحولا كبيرا في أولويات البنتاغون مقارنة بإستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2022، وتتوافق مع أهداف ترامب المعلنة، مثل استخدام الموارد العسكرية لتأمين الحدود الأميركية وتعزيز الوجود الأميركي في نصف الكرة الغربي، مع التركيز بشكل خاص على الصين.

كما تنص المذكرة على أن “الأولوية القصوى” للجيش الأميركي هي الدفاع عن الوطن، وتوجه البنتاغون إلى “إغلاق حدودنا، وصد أشكال الغزو، بما في ذلك الهجرة الجماعية غير القانونية، وتهريب المخدرات، والاتجار بالبشر، والأنشطة الإجرامية الأخرى، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي”.

من جهتها نقلت شبكة “إن بي سي نيوز” عن مسؤولين أميركيين اثنين لم تسمهما أن “البيت الأبيض أمر القوات المسلحة باقتراح خيارات لزيادة وجود القوات الأميركية في بنما”.

ووفقا للمصدر ذاته، “تعمل القيادة الجنوبية الأميركية على تطوير خطط تتراوح بين العمل بشكل أوثق مع قوات الأمن البنمية وبين خيار أقل احتمالا يتمثل في استيلاء القوات الأميركية على قناة بنما بالقوة”.

مولينو اتهم ترامب بالكذب حيث زعم أن الولايات المتحدة بدأت في استعادة القناة (الفرنسية-أرشيف)

الموقف البنمي

وتعليقا على ذلك، قال وزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز آشا للصحافيين “ستظل بنما حازمة في الدفاع عن أراضيها وقناتها وسيادتها. فليكن هذا واضحا، قناة بنما ملك للبنميين وستظل كذلك”.

وأضاف مارتينيز آشا “القناة يديرها البنميون، وفي حال وجود تهديد، فإن الوحيد الذي يمكنه استدعاء دول أخرى للدفاع عن تشغيل القناة هو رئيس جمهورية بنما”.

والأسبوع الماضي، اتهم رئيس بنما، خوسيه راؤول مولينو، ترامب بالكذب، حيث زعم أن الولايات المتحدة بدأت في استعادة القناة.

وكتب مولينو على منصة إكس بعد خطاب ترامب أمام الكونغرس بيوم واحد: “مرة أخرى، يكذب الرئيس ترامب. قناة بنما ليست في طور الاستعادة، ولم تتم مناقشة هذا الأمر في محادثاتنا مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أو أي شخص آخر”.

وأضاف مولينو: “أرفض، نيابة عن بنما وجميع البنميين، هذه الإهانة الجديدة للحقيقة وكرامتنا كأمة”.

وصرح ترامب للمرة الأولى في يناير/ كانون الثاني أن بلاده “ستستعيد” قناة بنما التي بنتها الولايات المتحدة وافتُتحت في عام 1914. وكرر ذلك في خطابه أمام الكونغرس في بداية مارس/ آذار، قائلا إنه يريد من خلال ذلك “تعزيز أمننا القومي”.

تصريحات ترامب جاءت بعد إعلان شركة بلاك روك الأميركية وائتلاف من المستثمرين عن صفقة لشراء ميناءين في طرفي القناة من شركة مقرها هونغ كونغ، وهو ما أثار قلق ترامب.

والولايات المتحدة والصين هما المستخدمتان الرئيسيتان لهذا الممر الذي يربط المحيطين الهادئ والأطلسي وتمر عبره 5% من التجارة البحرية العالمية.

ومنذ تسليمها عام 1999، تدير بنما القناة، وليس الصين، على الرغم من مزاعم ترامب.

لكن الإشارة إلى الخيارات العسكرية في مذكرة البنتاغون تتماشى مع الأهداف المعلنة لترامب.