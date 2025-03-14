مقتل شخصين برصاص جيش الاحتلال بعد محاولة تسلل من الأردن

وطنا اليوم:أكدّ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة، أنه رصد عددًا من الأشخاص تسللوا من الحدود الأردنية إلى الأراضي المحتلة

وقال الجيش في بيان له أن جنوده أطلقوا النار على المتسللين من الحدود الأردنية، وتم تأكيد وقوع إصابات بينهم.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن 8 أشخاص حاولوا التسلل من منطقة غور الأردن إلى الأراضي المحتلة وتم إطلاق النار عليهم.

وأضافت القناة أن اثنين من المتسللين قتلا بعد أن أطلقت عليهم السلطات اللإسرائيلية النار.