العتال: استيراد الثوم في هذا التوقيت يهدد المزارعين بخسائر فادحة

وطنا اليوم:حذر خبير أسواق الثوم المحلي خالد العتال من التداعيات السلبية لسماح وزارة الزراعة باستيراد مئات الأطنان من الثوم المقشر، مؤكداً أن هذا القرار يؤثر بشكل كبير على المنتج المحلي ويهدد المزارعين بخسائر فادحة.

وأوضح العتال في تصريحات صحافية، أن الوزارة منحت رخص استيراد لـ125 طناً من الثوم، في وقت يتزامن مع بدء موسم حصاد الثوم في غور الصافي ومناطق أخرى منذ شباط الماضي. وتوقع ارتفاع حجم الإنتاج المحلي هذا العام إلى 15 ألف طن، بعد زراعة 12.5 ألف دونم، مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي بلغ 11 ألف طن، في حين أن الحاجة السنوية من الثوم لا تتجاوز 10 آلاف طن.

وأشار العتال إلى أن استمرار تدفق الثوم المستورد يسهم في دعم مزارعي الدول المصدّرة على حساب المزارعين المحليين، مما يشكل تهديداً مباشراً لصمود القطاع الزراعي. ولفت إلى وجود ستة مشاغل محلية تعمل على تقشير وتعبئة الثوم البلدي، وتوفر فرص عمل لأكثر من 100 أسرة أردنية، مما يستوجب دعم الإنتاج المحلي عبر وقف رخص الاستيراد في هذه الفترة الحرجة.

وأكد العتال أن تكلفة إنتاج الثوم مرتفعة جداً، حيث يتحمل المزارع أعباء مالية كبيرة بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وأجور العمالة الريفية، إذ يتطلب إنتاج الثوم تشغيل أعداد كبيرة من العمال في مختلف مراحل الزراعة والحصاد والتجهيز والتخزين.