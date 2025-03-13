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مشهد صادم .. فتاة تتعرى داخل محطة مترو بمصر

13 مارس 2025
مشهد صادم .. فتاة تتعرى داخل محطة مترو بمصر

وطنا اليوم:شهدت محطة مترو جامعة القاهرة حادثة غريبة أثارت ذهول الركاب، حيث قامت فتاة في الثلاثينيات من عمرها بنزع ملابسها داخل المحطة، مما تسبب في حالة من الفوضى والارتباك.
ونقلت صحيفة “المصري اليوم” المحلية، الخميس، عن مصادر أمنية أن، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم أحمد عصام، قد انتقل إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ.
وأظهرت التحريات الأولية أن الفتاة تعاني من اضطرابات نفسية خطيرة، مما أدى إلى تصرفها بشكل غير متوقع في مكان عام.
وأفاد شهود عيان أن الفتاة بدت في حالة ذعر شديدة، مما استدعى تدخل رجال الأمن فورًا لاحتواء الموقف وضمان سلامتها وسلامة الركاب.
وقال أحد الشهود: “المشهد كان صادما، لم نتخيل أن نشهد مثل هذا الموقف وسط الزحام”.
وبعد السيطرة على الوضع، قامت الجهات المختصة بتحرير محضر رسمي بالواقعة، وتم نقل الفتاة إلى مركز متخصص في الصحة النفسية، حيث تخضع حاليًا للتقييم الطبي لتحديد حالتها النفسية بدقة وتلقي الرعاية اللازمة.


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