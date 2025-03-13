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الأردن يدين الهجوم الإرهابي على قطار في باكستان

13 مارس 2025
A paramilitary soldier stands guard at a railway station in the Sibi district of southwestern Balochistan province on March 12, 2025, during a security operation against militants a day after they hijacked a passenger train. Pakistan security forces launched a "full-scale" operation on March 12, to rescue train passengers taken hostage by militants in the mountainous southwest. Militants bombed a section of the railway track and stormed the train on March 12 afternoon in southwest Balochistan province, where attacks by separatists have been on the rise. (Photo by Banaras KHAN / AFP)

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قطارًا في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة وقوف المملكة، وتضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.


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