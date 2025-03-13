بنك الإسكان ينظّم إفطاراً خيرياً في متحف الأطفال الأردن

وطنا اليوم:نظّم بنك الإسكان مؤخراً إفطاراً خيرياً لمجموعة من الأطفال الأيتام في متحف الأطفال الأردن ضمن برامج البنك خلال شهر رمضان المبارك، وكجزء من برنامج الإفطارات الرمضانية الخيرية التي يقيمها المتحف سنوياً بالتعاون مع الجمعيات الخيرية ودور رعاية الأيتام.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من سلسلة مبادرات وأنشطة ينفذها البنك على مدار الشهر الفضيل ضمن إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان”، وبما ينسجم مع أهداف البرنامج الرامية لمساندة منظمات المجتمع المدني خاصة التي تُعنى بالأطفال وتختص برعاية الأيتام والأقل حظاً منهم، وبما يجسد حرص البنك على تعزيز قيم المشاركة والتضامن.

وقد أقيم الإفطار بمشاركة متطوعي “إمكان الإسكان” من موظفي البنك؛ حيث استمتع الأطفال بتجربة رمضانية مميزة في قاعة المعروضات التفاعلية بالمتحف. وتخلل الإفطار أنشطة ترفيهية وتعليمية تعكس روح وأجواء الشهر الكريم، بالإضافة إلى جلسة قصصية مع الحكواتي، وتوزيع الهدايا على الأطفال في أجواء مليئة بالمرح.

ويُذكر أن متحف الأطفال الأردن يستقبل مجموعات الأطفال من دور رعاية الأيتام والجمعيات الخيرية، كما يقوم بدعوة الأطفال الأيتام في كل عام خلال شهر رمضان لزيارة المتحف والاستمتاع بوجبة إفطار بالتعاون مع الشركات والمؤسسات الراغبة في دعم هذه المبادرات.