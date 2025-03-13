بوتين يأمر باستعادة كورسك بالكامل وإنشاء منطقة عازلة

وطنا اليوم:طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيادة الجيش بمواصلة تقدمها السريع واستعادة كامل أراضي مقاطعة كورسك في أقرب وقت، وفي حين أعلنت كييف قبولها وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، يستعد مسؤولون أميركيون لزيارة موسكو على أمل أن توافق روسيا على هذا المقترح.

وقال بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي خلال زيارته لمركز قيادة العمليات في كورسك أمس الأربعاء إنه يتوقع أن تنجز كل المهمات القتالية التي تخوضها القوات الروسية، وأن يتم قريبا تحرير أراضي منطقة كورسك بالكامل، مشيرا إلى أنه يجب التفكير في إنشاء منطقة عازلة داخل منطقة سومي الأوكرانية، المتاخمة لكورسك، لدرء أي توغلات أوكرانية محتملة في المستقبل.

وقال الرئيس الروسي إن المواطنين الأجانب الذين يقاتلون مع القوات الأوكرانية الذين جرى أسرهم في كورسك ليس لديهم الحق في التمتع بالحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف، مضيفا أنه ينبغي معاملة الجنود الأوكرانيين الذين جرى أسرهم في كورسك باعتبارهم “إرهابيين”.

ورد رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف أن قواته استعادت السيطرة “على أكثر من 1100 كيلومتر مربع” من الأراضي التي احتلها الجيش الأوكراني منذ أغسطس/آب، “أي أكثر من 86 في المئة من المنطقة التي احتلت سابقا”.

وأضاف غيراسيموف “في الأيام الخمسة الأخيرة، تم تحرير 24 بلدة و259 كيلومترا مربعا من أراضي منطقة كورسك”، مشيرا إلى أن وحدات روسية عبرت الحدود في بعض المناطق ودخلت مقاطعة سومي الأوكرانية.

كذا أكد رئيس الأركان الروسي أن قواته “عزلت” القوات الأوكرانية في المنطقة وأسرت 430 جنديا أوكرانيا خلال تقدمها الأخير.

اعتراف بالتراجع

وفي المقابل، أقر قائد الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء أن قواته تتراجع في منطقة كورسك الروسية في مواجهة تقدم قوات موسكو.

وكتب سيرسكي على منصة فيسبوك أن القوات الأوكرانية ستواصل عملياتها في منطقة كورسك الروسية “ما دام ذلك ملائما واقتضت الضرورة ذلك”، مضيفا أن القتال مستمر في كورسك وضواحي مدينة سودجا والمناطق المحيطة بها. وأضاف أن الوحدات تتحرك في مناورة إلى “مواقع أفضل إذا لزم الأمر” لإنقاذ حياة الجنود.

وأشار سيرسكي إلى أن الروس يستخدمون وحدات هجومية وقوات خاصة لاختراق الدفاعات الأوكرانية، موضحا أن الهدف هو لدفعها إلى الانسحاب من منطقة كورسك الروسية ونقل العمليات إلى أراضي سومي وخاركيف.

وقال سكادوفسكي ديفندر، وهو مدون عسكري أوكراني، في منشور على تليغرام “القوات المسلحة الأوكرانية تغادر كورسك. لن يبقى أي جندي أوكراني هناك بحلول يوم الجمعة”.

لكن المنشور أشار إلى أن أوكرانيا تواصل تنفيذ ضربات قوية على سودجا.

وكانت أوكرانيا قد فجرت واحدة من أكبر المفاجآت في الحرب في السادس من أغسطس/آب عام 2024 باقتحامها الحدود والاستيلاء على منطقة كورسك من الأراضي الروسية، مما عزز معنويات الأوكرانيين ومنح كييف ورقة تفاوض محتملة.

لكن وبعد تشبثها لأكثر من 7 أشهر بالمنطقة التي أخذت في الانحسار تدريجيا أمام القوات الروسية، شهدت أوكرانيا تدهورا حادا في وضعها في كورسك خلال الأيام القليلة الماضية بعد قطع خطوط إمدادها الرئيسية.