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البنك الأردني الكويتي ينظم حملة توزيع طرود الخير بالتنسيق مع تكية أم علي .

12 مارس 2025
البنك الأردني الكويتي ينظم حملة توزيع طرود الخير بالتنسيق مع تكية أم علي .

وطنا اليوم-استمراراً لسياسة المسؤولية المجتمعية التي يتبناها البنك الأردني الكويتي في مجال مكافحة الفقر والجوع، ودعم العمل التطوعي في مختلف أنحاء المملكة. نظم البنك وبالتنسيق مع تكية أم علي حملة توزيع طرود الخير والتي شارك فيها مجموعة من موظفيه، حيث قاموا بتوزيع طرود الخير الغذائية على الأسر المحتاجة والعفيفة خلال الشهر الفضيل. وتأتي هذه الحملة التي ينفذها البنك الأردني الكويتي، بهدف دعم برامج التكية الهادفة لضمان العيش الكريم للأسر المحتاجة ومكافحة الفقر والجوع، وإيصال الطرود الغذائية لها، لتشمل كافة انحاء المملكة. حيث يسعى البنك دائماً لأن يكون ذا دور فعال في خدمة المجتمع المحلي، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الدعم والرعاية لمختلف فئات المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.


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