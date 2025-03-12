هيئة تنشيط السياحة : عودة الطيران المباشر لكبرى شركات الطيران منخفض التكاليف

عربيات : عودة الطيران يبدأ نيسان / ابريل المقبل ويتضمن 23 وجهة أوروبية الى المملكة

عربيات : الاتفاق مع شركتي راين اير وويز اير على بدء الطيران المباشر نيسان المقبل

عربيات : الاتفاقيات تهدف الى تعزيز مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية

عربيات : 125 ألف مسافر متوقع خلال الموسم الصيفي الممتد من أبريل حتى أكتوبر على خطوط شركة راين اير العالمية و 145 الف مسافر على خطوط شركة ويز اير

وطنا اليوم:ضمن الجهود الوطنية الهادفة الى تعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية عالمية، أعلنت هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ( اليوم ) عن توقيع اتفاقيات تشغيل خطوط الى المملكة مع شركتي الطيران منخفض التكلفة راين إير وويز إير العالميتين ، مما يسهم في إحداث قفزة نوعية في الربط الجوي بين الأردن وأوروبا، ويدعم الأهداف الطموحة لعودة القطاع السياحي الأردني .

مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات قال ان هيئة تنشيط السياحة وقعت اليوم اتفاقيتين مع شركتي راين اير وويز اير على بدء تسيير طيرانها المباشر للمملكة نيسان المقبل حيث ستشغل شركة راين إير 27 رحلة أسبوعيًا من خلال 14 خطًا مباشرًا الى عمان من وجهات أوروبية استراتيجية تشمل ميلان، باريس، مدريد، روما، فيينا، بودابست، بولونيا، بروكسل، بوخارست، مرسيليا، بوزنان، بيزا، بافوس، وممنجن.

وأشار عربيات الى ان المسافرين المتوقع استقطابهم الى المملكة من خلال شركة الطيران سيبلغ 125 ألف مسافر خلال الموسم الصيفي الممتد من نيسان (أبريل) حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

وأضاف بقوله : أما شركة ويز إير، فقد عززت تواجدها في السوق الأردني عبر 6 خطوط مباشرة إلى عمان من لندن، أبوظبي، بودابست، روما، ميلان، وفيينا، بالإضافة إلى ثلاثة خطوط مباشرة إلى العقبة من وارسو وبوخارست وكاتوفيشي، مع إمكانية زيادة خطين اضافيين الى العقبة خلال العام الحالي , مع توقعات وصول عدد المسافرين على متن خطوطها إلى 145 ألف راكب سنويًا، ما يشكل دعمًا إضافيًا لقطاع السياحة في المملكة.

ونوه عربيات الى أن عودة الطيران المنخفض التكاليف يعزز من قدرة الأردن على استقطاب المزيد من السياح من الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن توسيع شبكات الطيران المباشر هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية هيئة تنشيط السياحة، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق نمو قياسي في أعداد السياح القادمين إلى المملكة.

وقال ايضا أن عودة الطيران منخفض التكاليف يمثل نقلة نوعية في قطاع الطيران والسياحة في الأردن، حيث نعمل بكل جد لتوسيع شبكة الرحلات المباشرة ، مما يسهل على السياح الوصول إلى بلادنا الغنية بالتاريخ والثقافة والطبيعة الفريدة النجاح الذي نحققه اليوم هو نتيجة لرؤية واضحة وجهود حثيثة تبذلها هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين”.

وأكد الدكتور عربيات أن هذا الإنجاز سيؤثر إيجابًا على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة أعداد السياح، ورفع نسب إشغال الفنادق، وإنعاش قطاعات الخدمات، والنقل، والمطاعم، والمرافق السياحية، مضيفًا : “نحن اليوم لا نتحدث عن مجرد اتفاقيات طيران، بل عن مشروع استراتيجي يرسخ مكانة الأردن كمحور إقليمي للسياحة والسفر.

وأشار عربيات إلى أن الهيئة مستمرة في تنفيذ استراتيجيات تسويقية متقدمة تستهدف الأسواق الأوروبية والعالمية، وأن تعزيز الربط الجوي هو أحد أهم العوامل في جذب السياح، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس التزام الأردن بتقديم تجربة سياحية متكاملة ومتميزة.

وختم الدكتور عربيات تصريحه بالقول:”نحن في هيئة تنشيط السياحة سنواصل العمل على تعزيز التعاون مع شركات الطيران العالمية لزيادة الرحلات المباشرة، ورفع أعداد السياح، وترسيخ مكانة الأردن على خارطة السياحة العالمية