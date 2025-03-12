الأردن يشارك في اجتماع عربي مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

ويأتي لقاء الصفدي وآل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة قبيل اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية وقطر ومصر، ووزير دولة بوزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية فقد تناول المشاركون في الاجتماع سبل تنسيق الموقف العربي وبحث مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة والاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة بشأن دعم الشعب الفلسطيني.

وبحث المجتمعون سبل الترويج وحشد التمويل للخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، ولاسيما في ظل استضافة مصر للمؤتمر الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية وبحضور الدول والجهات المانحة.