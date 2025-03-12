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12 شهيدا في غزة بينهم 5 انتشال خلال 24 ساعة

12 مارس 2025
12 شهيدا في غزة بينهم 5 انتشال خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، وصول مستشفيات قطاع غزة 12 شهيدا بينهم (5 شهداء انتشال)، و 14 إصابه، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إنه “لا يزال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48 ألفاً و 515 شهداء، و 111 ألفا و 941 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023م.
ودعت الوزارة ذوي شهداء ومفقودي العدوان على غزة لضرورة استكمال بياناتهم، بالتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.


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