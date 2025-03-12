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أمين عمان: لم ولن نهدم أي مسجد في مرحلة تطوير الأحياء الشعبية السكنية

12 مارس 2025
أمين عمان: لم ولن نهدم أي مسجد في مرحلة تطوير الأحياء الشعبية السكنية

وطنا اليوم:أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن الأمانة لم ولن تهدم أي مسجد في مرحلة تطوير الأحياء الشعبية السكنية، وذلك ردًا على سؤال النائب راكين أبو هنية.
وقال الشواربة: “نحن مستمرون في أمانة عمان بتطوير الأحياء السكنية الشعبية، وإزالة كافة الاعتداءات على الشوارع العامة”.
وأوضح الشواربة حول إزالة الاعتداءات في منطقة المحطة، قائلاً: “كان التجمع السكاني يفتقد لأي منفذ حضري، وكان يفتقر إلى حديقة وخدمات أخرى كانت مفقودة في المنطقة”.
وأضاف الشواربة أن الأمانة مستمرة في إزالة كافة الاعتداءات على شارع الجيش ورفيفان المجالي بهدف تطوير المنطقة، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات بحق المعتدين مع تقدير قيمة كل مبنى تم إزالته، وتقديم التبرع للمعتدين كحالة إنسانية.


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