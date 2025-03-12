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الأمانة تزيل العشوائيات من ساحة المسجد الحسيني

12 مارس 2025
الأمانة تزيل العشوائيات من ساحة المسجد الحسيني

وطنا اليوم:في خطوة لاقت الترحيب من زوار وسط البلد قامت فرق أمانة عمان معززة بالرفقة الأمنية بازالة العشوائيات ومنع التبسيط في الساحة الخارجية للمسجد الحسيني الكبير.
كما تم ازالة المعيقات والمعرشات والبسطات من المداخل الجانبية المحيطة بالمسجد والمؤدية الى سوق السكر التجاري.
ويذكر ان المجموعات السياحية الأجنبية تقوم بزيارة المسجد الحسيني باعتباره اعرق الأماكن الدينية واهمها في وسط المدينة.


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