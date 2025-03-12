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الاستهلاكية العسكرية : عروض وتخفيضات حملة مونة رمضان مستمرة

12 مارس 2025
الاستهلاكية العسكرية : عروض وتخفيضات حملة مونة رمضان مستمرة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأربعاء، استمرار حملة “مونة رمضان” التي تتضمن عروض وتخفيضات بمناسبة الشهر الفضيل.
وقالت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، إن العروض ستكون مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 18 آذار 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.
وتشمل العروض والتخفيضات؛ الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية، والتي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية.
ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


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