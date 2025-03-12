بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات أميركية أوكرانية

12 مارس 2025
الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات أميركية أوكرانية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الأربعاء، محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوكرانيا.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حلٍّ يفضي إلى وقف الحرب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، والتي تأتي في إطار السعي للوصول إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:48

اعتصام في برج ترامب للتضامن مع الطالب محمود خليل

20:42

الخرابشة: تزويد الغاز من قطر إلى سوريا عبر الأردن ليس عقدا تجاريا

20:38

شاب أردني ثانٍ ينهي حياته خلال 24 ساعة

20:36

توجيهات ملكية وشراكات استراتيجية.. وقف ثريد يُحقق نقلة نوعية في العمل التطوعي لصناعة إرثٍ مستدام للأمن الغذائي

20:03

ذبحتونا تحذر من التوجيهي الجديد : الاصلاح الحقيقي يبدأ من رياض الأطفال

19:53

الجمعية الفلكية الأردنية : رؤية هلال شوال غير ممكنة في 29 رمضان

19:45

الخلايلة مديراً عاماً للضمان الاجتماعي بالتكليف

19:40

المومني: سندعم الجهود الشاملة لمواجهة آفة التدخين

19:36

الأردن يوقع اتفاقية منحة مقدمة من الجانب القطري لتزويد سوريا بالغاز

19:33

مؤسسة أورنج الأردن تخرّج الفوج الخامس من أكاديمية البرمجة

19:30

محافظة يلتقي رؤساء الجامعات الأردنية الخاصة

16:51

وزارة الشباب تتسلم استقالة 7 أعضاء من مجلس إدارة النادي الفيصلي

وفيات
وفيات الخميس 13-3-2025وفيات الأربعاء 12-3-2025وفيات الثلاثاء 11-3-2025وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025