الأردن يرحب باستضافة السعودية لمحادثات أميركية أوكرانية

وطنا اليوم:رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باستضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة اليوم الأربعاء، محادثاتٍ بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية أوكرانيا.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إن المملكة تأمل بأن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حلٍّ يفضي إلى وقف الحرب، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وثمّن السفير القضاة جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودورها الرئيس في استضافة المحادثات بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، والتي تأتي في إطار السعي للوصول إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية