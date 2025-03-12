وزيرة التنمية : الأردن بدأ تنفيذ خطة خاصة بمسرع سد الفجوة بين الجنسين

وطنا اليوم:شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى في أعمال المائدة الوزارية المستديرة التي عُقدت على هامش ترؤسها لوفد المملكة في الدورة الـ 69 للجنة وضع المرأة، المنعقدة في نيويورك.

وناقشت الجلسة دور الآليات الوطنية في تحقيق المساواة، وتمكين النساء والفتيات، مع التركيز على تأكيد الالتزام، وتوفير الموارد، وتسريع التقدم في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت بني مصطفى إنّ الأردن اتخذ خطوات لتمكين المرأة والتصدي لتحديات تحول دون ذلك، وأهمها تطوير التشريعات ابتداءً من التعديلات الدستورية، وتبني نهج إيجابي لصالح النساء في قوانين الانتخاب والأحزاب والشركات.

وأضافت أن الأردن أطلق إستراتيجيات طموحة وقوية ومحورية لتحقيق أهداف تسهم في تمكين النساء، والتي تضمنت عدداً من الأولويات للعمل، محورها توفير البيانات المصنفة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز وصول النساء للخدمات المالية ولسوق العمل.

وأشارت إلى أن الأردن أنشأ مسرع سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي وبالشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وأنه تم البدء بتنفيذ خطة خاصة بالمسرع، إضافة إلى إطلاق دراسات تحليلية منها الهوية الاقتصادية للمرأة تتعلق بواقع المرأة في المحافظات، وتكلفة العنف الاقتصادي على المرأة، وواقع المرأة على مستوى 10 قطاعات، للوقوف على أبرز الاحتياجات والتحديات حسب المناطق والقطاعات، من أجل رسم سياسات تحقق أثرا على أرض الواقع في تمكين المرأة.

وتطرقت بني مصطفى إلى دور الوزارة في العمل على التدريب مدفوع الأجر للنساء الأردنيات واللاجئات، من خلال مشروع “الواحات” بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومشروع “مكاني” بالتعاون مع اليونيسيف، بهدف تدريب النساء والفتيات والأطفال على مهارات علمية ومهارات دخول سوق العمل.

وأشارت إلى الجهود التي تهدف إلى تحويل النساء من معتمدات على المعونة إلى ملتحقات بسوق العمل ورياديات للمشاريع، حيث تم السماح للمستفيدات من صندوق المعونة بالاستفادة من راتب المعونة لمدة سنة في حال تم حصولهن على عمل ولمدة سنتين في حال ابتدأت مشروع خاص بها.

يشار إلى أن التركيز الرئيسي للدورة 69 سينصب على استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وسيشمل الاستعراض تقييمًا للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ منهاج العمل وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ومساهمتها في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بالكامل.

وترأس الدورة 69 للجنة وضع المرأة هذا العام المملكة العربية السعودية.