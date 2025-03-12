فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد المواطنين السوريين بالعراق

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل فريق أمني لملاحقة مرتكبي أعمال العنف ضد المواطنين السوريين في العراق، مشددًا على محاسبة المتورطين في هذه الاعتداءات.

وأكد الجيش العراقي أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق الأفراد المتورطين في الاعتداءات ضد المواطنين السوريين، معتبراً أن هذه الأفعال لا تمثل قيم وأخلاق الشعب العراقي.

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية السورية ما يتعرض له السوريون في العراق من اعتداءات، مطالبة الحكومة العراقية بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق.

وأضافت الوزارة أنها تعمل على التواصل مع الحكومة العراقية لمعالجة هذه الانتهاكات ومنع حدوث تجاوزات أخرى.

وتعهد المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي بتطبيق القانون على كل من يعتدي على السوريين دون أي تساهل، مؤكدًا أن الأفعال غير القانونية لا تمت لأخلاق العراقيين بصلة.