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اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في ريف درعا

12 مارس 2025
اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في ريف درعا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، باغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه.
وقال “تلفزيون سوريا” إن مسلحين مجهولين اغتالوا السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزل السفير في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي سوريا، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وحسبما ذكر “تلفزيون سوريا” فإن اللباد كان وزيرا مفوضا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا في وقت سابق.
وانشق اللباد عن نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في عام 2013، وكان ممثلا للائتلاف في فرنسا.
ووفق مواقع سورية، فإن اللباد يحمل شهادة الدكتوراه في الأدب الفرنسي ودبلوم عالي في الترجمة وماجستير في العلاقات الدولية.
واللباد من مواليد 1962، ورجع إلى مدينته الصنمين قادما من فرنسا منذ مدة قصيرة.
ولا تزال هوية الجهة المنفذة مجهولة، بينما تطرح تساؤلات حول دوافع الحادث، لا سيما مع تاريخ اللباد النقدي للنظام والمعارضة على حد سواء خلال السنوات الماضية. يُشار إلى أن الصنمين، مسقط رأس اللباد، شهدت الأسبوع الماضي اشتباكات عنيفة بين الأمن العام ومجموعة مسلحة بقيادة المدعو محسن الهيمد، المتهم بقيادة مجموعة مسلحة كانت تتبع سابقاً للأجهزة الأمنية ومهمته الاغتيالات، وقد فر من المكان عقب سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.


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