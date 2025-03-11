جاهة عشائرية نيابية تنهي الخلاف بين القباعي والجراح بقيادة العرموطي

وطنا اليوم_توجهت مساء الثلاثاء بعد صلاة المغرب جاهة عشائرية تمثلت بحضور عدد من النواب وعلى رأسهم النائب صالح العرموطي، النائب أيمن البدادوة، النائب آية الله فريحات، النائب طارق بني هاني، النائب سالم العمري، حيث حضروا جميعا الى دار النائب قاسم القباعي لأخذ صلح عشائري منه.

وتحدث النائب أيمن البدادوة على أهمية ظهور المجلس بنوابه بصورة تليق بالمجلس وهيبته وسمعته والحفاظ على كل ما هو من شأنه المضي قدماً لحل وإصلاح أي خلافات قد تحدث بين أعضاءه، مشدداً على الدور الكبير الذي تقوده كتلة الأحزاب الوسطية بوجود حزب العمال معه في سعيها لتشريع القوانين وتوجيه الأسئلة لما فيها مصلحة الوطن.

وتوجهت بعد ذلك الجاهة العشائرية مع النائب قاسم القباعي إلى منزل رئيس مجلس النواب احمد الصفدي، وتمثلت باتخاذ اجراء يوم الاربعاء في جلسة النواب الرقابية .