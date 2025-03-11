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الصناعة : أسعار الدجاج تواصل انخفاضها واستقرار أسعار اللحوم

منذ 15 ثانية
الصناعة : أسعار الدجاج تواصل انخفاضها واستقرار أسعار اللحوم

وطنا اليوم:قال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ينال البرماوي، إن أسعار الدجاج الطازج “النتافات” تواصل انخفاضها في مختلف المحافظات لهذا اليوم.
وأوضح اليوم الثلاثاء، أن أسعار بيع الدجاج الطازج من مسلخ أمانة عمان تتراوح بين 1.75-1.85 دينار للكيلو غرام الواحد بانخفاض من 1.95 دينار مقارنة مع يوم أمس الاثنين.
وأضاف أن أسعار دجاج انخفضت لتتراوح بين 1.55 -1.75 دينار في غالبية المناطق، مشيرا الى استقرار أسعار اللحوم الحمراء والفاكيوم وانخفاض أسعار الخيار بسبب ارتفاع الكميات الموردة للأسواق.
وأكد البرماوي أن الوزارة تواصل تنفيذ حملات وجولات رقابية مكثفة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذات العلاقة مثل الحكام الإداريين والأمن العام لضبط المخالفين لأحكام قانون الصناعة والتجارة والتشريعات الأخرى ذات العلاقة بتنظيم السوق وحماية المستهلك.
وأشار الى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بشهر رمضان المبارك التي استهدفت تعزيز المخزون الغذائي والرقابة المكثفة على الأسواق بالإضافة لخطة إعلامية توعوية ساهمت في إيجاد حالة إيجابية لدى المواطنين عن وفرة المخزون وآليات ضبط السوق والأسعار وزيادة درجة الوعي لاتباع سلوكيات تسوق متزنة بعيدة عن التهافت وتوعية التجار بالعقوبات الواردة في التشريعات الناظمة للسوق في حال ارتكاب المخالفات، بحسب البرماوي.
ودعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أية مخالفات في الأسواق عبر هاتف الشكاوى لدى الوزارة 065661176 وصفحتها على الفيسبوك https://www.facebook.com/mit.gov.jo، وعنوان موقعها الإلكتروني https://www.mit.gov.jo.


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