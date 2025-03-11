الأردن يستورد 259 ألف جهاز خلوي بـ 26 مليون دينار خلال شهرين

وطنا اليوم:كشف رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، أن حجم مستوردات المملكة من الأجهزة الخلوية خلال شهري كانون الثاني وشباط من عام 2025 بلغ نحو 259 ألف جهاز، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 26 مليون دينار.

وأشار علوش، في تصريح صحفي، إلى أن حجم المستوردات خلال الفترة نفسها من العام الماضي كان أعلى من حيث العدد، حيث تم استيراد نحو 334 ألف جهاز، إلا أن قيمتها الإجمالية كانت أقل، إذ بلغت 24.5 مليون دينار فقط.

أوضح ان هذا التباين يعكس عدة عوامل، أبرزها التحولات في أنماط الاستهلاك، حيث قد يكون الإقبال قد ازداد على الأجهزة ذات القيمة الأعلى أو العلامات التجارية المتميزة، مما أدى إلى انخفاض العدد الإجمالي المستورد مقابل ارتفاع القيمة، كما يمكن أن يكون لتغيرات الأسعار العالمية، سواء بسبب التضخم أو ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن، دور في هذا الفارق.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات GSMA Intelligence أن عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في الأردن بلغ 9.53 مليون اشتراك مع بداية عام 2025.

ووفقاً للبيانات، ارتفع عدد الاشتراكات في الأردن بواقع 432 ألف اشتراك (+4.8%) بين بداية 2024 وبداية 2025، كما أن 96.6% من هذه الاشتراكات تدعم خدمات الجيل الثالث والرابع والخامس.