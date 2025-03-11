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وزارة التربية: قضية الاعتداء على طالب في الزرقاء أمام القضاء

منذ 58 ثانية
وزارة التربية: قضية الاعتداء على طالب في الزرقاء أمام القضاء

وطنا اليوم:أكدت وزارة التربية والتعليم أنها ترفض جميع أشكال العنف والتنمر داخل مدارسها، مبينة أنها ستطبق تعليمات الانضباط المدرسي على كل من يقوم بأي من هذه الأعمال داخلها .
ويذكر أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة تحقق فيما يتعلق بحادثة الطالب الذي تعرض لاعتداء من قبل زملائه في مدرسة خادم الحرمين الشريفين الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الأولى قبل أسبوعين.
وبينت أنه تمت متابعة حالة الطالب منذ اللحظة الأولى للحادثة، حيث تمت زيارته من قبل مدير المدرسة والمعلمين في المستشفى وفي منزله.
وأكد مدير التربية والتعليم خلال زيارته المدرسة، ضرورة اتخاذ جميع إجراءات السلامة التي تضمن سير العملية التعليمية حسب الأصول والتأكيد على تفعيل دور المرشد التربوي والمناوبين.
وأشارت الوزارة الى أن والد الطالب كان قد تنازل عن الشكوى المقدمة آنذاك من خلال قسم الرقابة علما بأن القضية منظورة أمام القضاء فيما يخص ولي أمر الطالب مع أولياء أمور الطلبة المعتدين.


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