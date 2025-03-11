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اليونيسيف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه

منذ 12 ثانية
اليونيسيف: 90% من سكان غزة غير قادرين على الحصول على المياه

وطنا اليوم:حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الليلة الماضية، من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، حيث لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجملة 90 بالمئة من السكان.
وبحسب الموقع الإلكتروني، أفادت مسؤولة “اليونيسيف” في غزة، روزاليا بولين، بأن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في تشرين الثاني 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى.
وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.


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