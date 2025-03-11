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إشهار كتلة الإتحاد والتغيير لخوض الإنتخابات لإتحاد خيري العاصمة

منذ 49 دقيقة
إشهار كتلة الإتحاد والتغيير لخوض الإنتخابات لإتحاد خيري العاصمة

وطنا اليوم:اشهرت أمس كتلة الإتحاد والتغيير عن نفسها لخوض الانتخابات لإتحاد خيري العاصمة برئاسة الدكتور أديب القيسي وعضوية كلا من :
ـ د. محمد الغفري
ـ السيد باسل الجلاد
ـ السيد احمد سالم
ـ السيد فرحان الجبور
ـ السيد عماد الجعيدي
ـ السيد راتب العطيات
ـ د. محمد النمروطي
ـ السيد محمد الشويفات
ـ د. خليل البيك
ـ السيدة زبيدة ابو عرقوب
ـ الآنسة ميسون شمعون
ـ الحاج عودة نبابته


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