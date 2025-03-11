إشهار كتلة الإتحاد والتغيير لخوض الإنتخابات لإتحاد خيري العاصمة

وطنا اليوم:اشهرت أمس كتلة الإتحاد والتغيير عن نفسها لخوض الانتخابات لإتحاد خيري العاصمة برئاسة الدكتور أديب القيسي وعضوية كلا من :

ـ د. محمد الغفري

ـ السيد باسل الجلاد

ـ السيد احمد سالم

ـ السيد فرحان الجبور

ـ السيد عماد الجعيدي

ـ السيد راتب العطيات

ـ د. محمد النمروطي

ـ السيد محمد الشويفات

ـ د. خليل البيك

ـ السيدة زبيدة ابو عرقوب

ـ الآنسة ميسون شمعون

ـ الحاج عودة نبابته