وطنا اليوم:اشهرت أمس كتلة الإتحاد والتغيير عن نفسها لخوض الانتخابات لإتحاد خيري العاصمة برئاسة الدكتور أديب القيسي وعضوية كلا من :
ـ د. محمد الغفري
ـ السيد باسل الجلاد
ـ السيد احمد سالم
ـ السيد فرحان الجبور
ـ السيد عماد الجعيدي
ـ السيد راتب العطيات
ـ د. محمد النمروطي
ـ السيد محمد الشويفات
ـ د. خليل البيك
ـ السيدة زبيدة ابو عرقوب
ـ الآنسة ميسون شمعون
ـ الحاج عودة نبابته
إشهار كتلة الإتحاد والتغيير لخوض الإنتخابات لإتحاد خيري العاصمة
وطنا اليوم:اشهرت أمس كتلة الإتحاد والتغيير عن نفسها لخوض الانتخابات لإتحاد خيري العاصمة برئاسة الدكتور أديب القيسي وعضوية كلا من :