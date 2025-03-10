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تعطل موقع “إكس” في الأردن وعدد من الدول

منذ 25 ثانية
تعطل موقع “إكس” في الأردن وعدد من الدول

وطنا اليوم:أبلغ آلاف المستخدمين، ظهر يوم الاثنين، في عدة بلدان عن مشكلات في منصة “إكس” (تويتر سابقًا).
ومن بين المشكلات التي يواجهها المستخدمون أيقونة التحميل الدوارة التي تشير إلى استمرار تحميل الصفحة من دون ظهور أي محتوى.
وأبلغ أكثر من 19 ألف مستخدم عن مشكلات في “إكس”، بحسب موقع “داون ديتكتور” المتخصص في تتبع أعطال المواقع الإلكترونية.
وكان 50% من المشكلات التي أبلغ عنها المستخدمون في تطبيق “إكس” و31% للموقع الإلكتروني للمنصة على الويب.
ومن بين البلدان العربية التي أبلغ مستخدمون عن مواجهتهم مشكلات مع منصة “إكس” فيها كل من الاردن والسعودية، ومصر والإمارات.


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