بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الشرع يتوعد بمحاسبة المتورطين في أحداث الساحل

منذ 40 ثانية
DAMASCUS, SYRIA - DECEMBER 22: Leader of new Syrian administration, Ahmed al Sharaa holds a press conference after meeting with Turkish Foreign Minister Hakan Fidan (not seen) in Damascus, Syria on December 22, 2024. (Photo by Arda Kucukkaya/Anadolu via Getty Images)

وطنا اليوم:قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن عمليات القتل الجماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي لها الرئيس المخلوع بشار الأسد تشكل تهديدا لجهوده للم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه.
وحمل الشرع -في حوار مع وكالة رويترز- جماعات موالية للأسد يدعمها أجانب مسؤولية إشعال الأحداث الدامية التي جرت في الساحل السوري ذي الأغلبية العلوية، لكنه أقر بأن أعمال قتل انتقامية وقعت في أعقاب ذلك.
وقال الشرع “سوريا نحن أكدنا أنها دولة قانون. القانون سيأخذ مجراه على الجميع”.
وأضاف “نحن بالأساس خرجنا في وجه هذا النظام وما وصلنا إلى دمشق إلا نصرة للناس المظلومين… لا نقبل أن يكون هنا قطرة دم تسفك بغير وجه حق أو أن يذهب هذا الدم سدى دون محاسبة أو عقاب.
وفي مقابلة تناولت العديد من الملفات، قال الشرع أيضا إن حكومته لم تجر أي اتصالات مع الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. وكرر مناشدة واشنطن رفع العقوبات التي فرضتها على دمشق في عهد الأسد.
وطرح أيضا احتمال استعادة العلاقات مع موسكو التي دعمت الأسد طوال الحرب وتحاول الاحتفاظ بقاعدتين عسكريتين مهمتين في سوريا.
ورفض الشرع انتقادات إسرائيل التي استولت على أراضٍ في جنوب سوريا منذ الإطاحة بالأسد. وقال إنه يسعى إلى حل الخلافات مع الأكراد، بما في ذلك من خلال الاجتماع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها واشنطن منذ فترة طويلة.
وحمل الشرع وحدة عسكرية سابقة موالية لشقيق الأسد وقوى أجنبية مسؤولية اندلاع العنف في الأيام الماضية، لكنه أقر بأن “أطرافا عديدة دخلت الساحل السوري وحدثت انتهاكات عديدة”.
وقال إن ذلك “أصبح فرصة للانتقام” من مظالم مكبوتة منذ سنوات، لكنه أضاف أن الوضع جرى احتواؤه إلى حد كبير منذ ذلك الحين.
وذكر الشرع أن 200 من أفراد قوات الأمن قتلوا في الاضطرابات، في حين رفض الإفصاح عن إجمالي عدد القتلى في انتظار التحقيق الذي ستجريه لجنة مستقلة أعلن عنها أمس الأحد قبل المقابلة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:23

زيلينسكي بالسعودية عشية اجتماع أوكراني أميركي حاسم

19:17

حسان لكتلة العمل الإسلامي: نقف على مسافة واحدة من جميع الكتل النيابية والأحزاب

16:50

محمد حمود الحنيطي … الشخصية الغامضة وراء النجاحات الاستثمارية

16:40

الحكومة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميا

16:00

قطْر ناقلة بترول عبر قناة السويس بعد تعرضها لهجوم حوثي

15:33

الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء

15:29

اتلاف 2 طن من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري في اربد

15:17

بعد سؤال الذهب .. النائب العرموطي: نحن لا نصطاد في الماء العكر

15:12

نعم ، أنا من وطن النشامى

14:54

الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط كل مَن يقوم بإشعال الخريس

14:31

منح دراسية في قبرص لطب الأعصاب وعلم الوراثة

14:24

أمنية تطلق خدمة تحليل المكالمات بالذكاء الاصطناعي لمراكز خدمة العملاء في الملتقى الدولي للهواتف المتنقلة

وفيات
وفيات الاثنين 10-3-2025وفيات الأحد 9-3-2025وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسف