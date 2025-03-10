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الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط كل مَن يقوم بإشعال الخريس

منذ 30 ثانية
الأمن العام : تعميم على الدوريات كافّة بضبط كل مَن يقوم بإشعال الخريس

وطنا اليوم:حذّر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام من سلوكات سلبية انتشرت خلال الأيام الماضية وهي إشعال الخريس ( سلكة الجلي ) في الشوارع والأماكن العامة ما تسبب بإشعال عدد من الحرائق وهدد سلامة المواطنين .
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ هذا السلوك مخالف للقانون لما يمثله من تهديد لسلامة الآخرين، ما استدعى التعميم على المحطات الامنية كافّة والدوريات الآلية والراجلة ضبط كل من يقوم بذلك السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.
وأضاف أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية سترصد كل ما يتم نشره حول هذه ممارسة هذا الفعل الخطر عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيه.
وأهاب بالابتعاد عن مثل هذه الأفعال التي تعد أفعالاً ضارة، ومراقبة الأطفال ومنعهم من الإقدام عليها، ومؤكداً على أن نشر الفيديوهات المتعلقة بها أو التشجيع على ممارستها هو أمر مخالف للقانون وخارج عن عاداتنا التي تحثنا على نشر الممارسات الفضلى واحترام الجوار، وعدم الإضرار بالآخرين


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