منح دراسية في قبرص لطب الأعصاب وعلم الوراثة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر 3 منح دراسية مقدمة من المعهد القبرصي لطب الأعصاب وعلم الوراثة للعام الجامعي 2025-2026 في برنامج الماجستير بالتخصصات التالية بحيث سيتم تقييم الطلبة المرشحين بناءً على مؤهلاتهم العلمية: الطب الجزيئي وعلم الوراثة الطبية وعلم الأعصاب والتكنولوجيا الحيوية.

وتتميز المنحة الدراسية بتغطية الرسوم الدراسية كاملة وراتب شهري لتغطية نفقات الإقامة والمعيشة، ويشترط حصول الطالب على أحد امتحاني اللغة الانجليزية (IELTS Academic Test ) (TOEFL IBT).

وتتمثل آلية التقديم للراغبين بالاستفادة من هذه المنحة تقديم طلب من خلال الرابط الإلكتروني:

https://extranet.cing.ac.cy/easyconsole.cfm?page=member_login_form.

ودعت الوزارة الطلبة، لمعرفة المزيد من المعلومات عن المنحة الدراسية وشروط القبول والخدمات المقدمة من خلال الدخول الى الرابط الإلكتروني: https://www.cing.ac.cy/education.

وأشارت الى أن الموعد النهائي لتقديم الطلبات ينتهي 14 أيار المقبل ويشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.