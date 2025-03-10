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تساؤلات عن حقوق اصحاب العقود المؤقتة للموظفين في الخدمة المدنية

منذ 36 ثانية
تساؤلات عن حقوق اصحاب العقود المؤقتة للموظفين في الخدمة المدنية

وطنا اليوم:سؤال نيابي من النائب عدنان مشوقة، هذا نصه:
سعادة رئيس مجلس النواب الأكرم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
أرجو من سعادتكم توجيه السؤال التالي الى دولة رئيس الوزراء:
نص السؤال
1. ما هي الآلية المتبعة في التوظيف بعقود مؤقتة لموظفي الخدمة المدنية الذين يفترض أن يقضوا في خدمتهم المدنية ما لا يقل عن عشرين عاماً؟
2. ما هي الآلية المتبعة لجعل موظفي العقود المؤقتة متساوي الحقوق والواجبات؟
3. كيف تضمن الحكومة مبدأ المساواة بين الموظفين في الوزارة الواحدة من موظفين دائمين مضى على التحاقهم بالوظيفة سنوات طويلة على أساس التثبيت في الخدمة وآخرين بعقود مؤقتة؟
4. هل تمت دراسة الأثر التنظيمي لهذه العقود المؤقتة ومدى تأثيره على الموظفين من كلا الفئتين؟
واقبلوا فائق الاحترام النائب المهندس عدنان مشوقه


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