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27 % ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد خلال شهرين

منذ 7 ثواني
27 % ارتفاع التخليص على مركبات الهايبرد خلال شهرين

وطنا اليوم:كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبوناصر، عن تراجع حركة التخليص على المركبات من المنطقة الحرة الزرقاء خلال شهري كانون الثاني وشباط من العام 2025 بنسبة 37 %.
وبيّن ابو ناصر، في تصريح صحفي، ان حجم التخليص خلال الشهرين الأولين من العام الجاري بلغ 7987 مركبة، مقارنة مع 12738 مركبة لنفس الفترة من العام الماضي.
وكشف ان حركة التخليص على مركبات البنزين تراجعت بنسبة 5 %، لتبلغ للعام الجاري 884 مركبة، مقارنة مع 930 مركبة لنفس الفترة من 2024، في حين تراجع الديزل بنحو 34 %ليبلغ 788 مركبة في 2025، مقارنة مع 1192 مركبة لذات الفترة من عام 2024.
وعلاوة على ذلك، أشار الى تراجع التخليص على المركبات الكهربائية بنسبة 54 %ليبلغ 4025 مركبة لعام 2025، مقارنة مع 8814 مركبة لذات الفترة من 2024.
وبالمقابل، لفت الى ارتفاع التخليص على الهايبرد بنسبة 27 % ليبلغ 2290 مركبة في 2025، مقارنة مع 1802 مركبة لذات الفترة من 2024.
اما إعادة التصدير، فقد سجل نموا بنسبة 52 %، ليبلغ 11402 مركبة في 2025، مقارنة مع 7494 مركبة لذات الفترة في 2024، مدفوعا بزيادة التصدير إلى سوريا خلال الشهرين الماضيين.


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