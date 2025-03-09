بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

احتياطي الذهب يرتفع 506 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي

منذ 3 ثواني
احتياطي الذهب يرتفع 506 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي

وطنا اليوم:ارتفع احتياطي البنك المركزي من الذهب بقيمة 506 مليون دينار، ليصل إلى 4.763 مليار دينار، بنهاية شباط الماضي، مقارنة بنهاية عام 2024، عندما بلغ 4.257 مليار دينار.
وزاد عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي، إلى 2.318 مليون أونصة، في أول شهرين من العام الحالي، مقارنة بـ2.304 مليون أونصة، في نهاية عام 2024.
وبلغت قيمة احتياطي العملات الأجنبية والذهب لدى البنك المركزي في نهاية شباط من العام الحالي، قرابة 21.097 مليار دينار، مقارنة مع 21.015 مليار دينار، في نهاية عام 2023.
ويكفي احتياطي العملات الأجنبية في البنك المركزي، لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة تصل إلى 8.2 شهرا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:17

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لجمعية عملية الابتسامة في الأردن ‎

11:13

أورنج الأردن تطلق جائزة ملهمة التغيير بنسختها الرابعة

11:10

تداعيات كارثية لإنهاء خدمات العاملين دون ضوابط قانونية

11:08

الاردن يختتم مشاركته في معرض برلين السياحي 2025 بتوقيع اتفاقيات طيران عارض مع عدد من الدول

10:42

قطر تحذّر من كارثة مائية بالخليج إذا تعرضت منشآت إيران النووية لهجوم

10:14

مخاطر وحوادث وكلف باهظة جـراء سرقة مناهـل تصريـف الأمطار

10:06

الإسكان يوقع وثيقة قرض تجمع بنكي لشركة مشروع الناقل الوطني

10:02

جامعة فيلادلفيا تشارك في حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة الدبلومات التدريبية

09:59

رئيس جامعة فيلادلفيا يهنئ الأكاديميات والإداريات بمناسبة يوم المرأة العالمي

09:55

أسرة عمان الاهلية تهنىء بيوم المرأة العالمي

09:42

واشنطن: لم نجدد الإعفاءات للعراق لشراء الكهرباء من إيران

09:35

مفوضية اللاجئين: الأردن يحصل على 15% من احتياجاته التمويلية

وفيات
وفيات الجمعة 7-3-2025وفيات الخميس 6-3-2025وفاة بطل الراليات الأردني خالد جمعة في حادث مؤسفوفيات الاربعاء 5-3-2025وفاة طبيب وهو على رأس عمله في البشير