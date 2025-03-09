رسائل الفجر .. الشرع يدعو السوريين للوحدة

وطنا اليوم:بشكل مفاجئ، وجد المصلين في مسجد بحي المزة في دمشق، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بينهم، خلال صلاة الفجر الأحد.

وبعد انتهاء الصلاة، وجه الشرع خلال الميكروفون، كلمات للمصلين، تطرق فيها للأحداث الدموية التي تقع في سوريا الآن.

وقال الشرع: “أريدكم أن تمطئنوا على هذا البلد، به مقومات كثيرة، للقوة والعزة والكرامة”.

وأضاف خلال كلمته: “ما يحصل في البلد هو تحديات متوقعة ليس فيها شيء، يجب أن نحافظ على الوحدة الوطنية، وقادرين إن شاء الله أن نعيش سوية في هذا البلد”.

وشدد: “وطالما أن الثورة خرجت من مساجد كهذا، والمساجد علمت أبنائنا الأخلاق الحميدة، وعلمتهم الشجاعة، والعدل، فلا خوف على سوريا إن شاء الله”.

واسترجع الشرع، ذكريات صلاته في مسجد بحي المزة، قبل 20 عاما، خلال صلاته في نفس المسجد، ولكن بصفته رئيسا لسوريا.

وتحدث الشرع عن “أعظم اللحظات” التي مرت عليه في حياته، عندما قال إنه كان يصلي في هذا المسجد قبل 20 عاما، وكان هو والمصلين يخافون من أن يعتقلوا بعد أي صلاة، ولكنه الآن يعود للمسجد نفسه، بظروف مختلفة.

وقال الشرع: “من أعظم اللحظات التي مرت علي في حياتي.. شيء غريب هو أن تخرج من حي أو من مسجد قبل 20 سنة. كنا نصلي في هذا المسجد ونترقب من حولنا، ونخاف، في كل يوم نتوقع أن نسجن أو نلاحق”.

وأضف: “اخترنا طريقا.. أن يكون وعيدنا على الشام، خرجنا من الشام لنعود إليها من جديد، والحمدلله الله عز وجل أكرمنا”.