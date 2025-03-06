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تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

منذ 6 ساعات
تحرير 6 مخالفات لمنشآت تجارية وإزالة 25 بسطة في إربد

وطنا اليوم_حررت اللجان الرقابية في محافظة إربد اليوم الخميس، 6 مخالفات لمنشآت تجارية لعدم تطبيقها شروط الصحة والسلامة الغذائية، بحسب مساعد محافظ إربد لشؤون الصحة والسلامة العامة الدكتور علي الحوامدة.

 

وقال الحوامدة إن الجهات المعنية قامت أيضاً بإزالة 25 اعتداءً على الأرصفة والشارع العام، شملت بسطات وتعديات على الطرق في الوسط التجاري للمدينة، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات جاءت خلال جولة تفتيشية مكثفة يومية تنفذها اللجنة خلال شهر رمضان.

 

ونوه إلى استمرار الحاكمية الإدارية بمتابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات على الشارع العام، سواءً في الأسواق التجارية أو في داخل حرم الدوار، وأنها ستقوم بإزالة العوائق والمواد التي تعترض حركة المرور وتعرض حياة المشاة والسائقين للخطر، داعياً المواطنين للمشاركة الفعالة والتعاون المستمر للمحافظة على الطرق والأرصفة بشكل مستدام وتعزيز الوعي بأهمية الاحترام والحفاظ على الممتلكات العامة.

 

وأضاف الحوامدة، أن الجهات المعنية قامت أيضاً بتحويل 3 أشخاص للمدعي العام لانتهاكهم حرمة شهر رمضان، وأوقفت منشأتين عن العمل لعدم التزامهما بشروط الصحة والسلامة العامة.

 

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي للمحافظة، قرر قبل حلول شهر رمضان توحيد جهود اللجان الرقابية المشتركة خلال الشهر الفضيل، بما ينسجم وتطلعات الحاكمية الإدارية الهادفة إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة دون تجاوزات من أية جهة، مؤكداً أن اللجان المشتركة تنفذ يومياً جولات ميدانية على الأسواق بالوحدات الإدارية التابعة للمحافظة للتأكد من تطبيقها شروط الصحة والسلامة العامة.


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